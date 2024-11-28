«Это не могут быть остатки со склада!» Таллиннский A1000 Market все еще продает российские товары?

«A1000 продолжает продавать российские конфеты», - говорится в заголовке публикации на Reddit, к которой прикреплена фотография этикетки на эстонском языке, якобы с упаковки конфет, купленных в этом магазине. На упаковке ясно указано, что пралине произведены в России.