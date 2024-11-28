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«Это не могут быть остатки со склада!» Таллиннский A1000 Market все еще продает российские товары?

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Магазин А1000 Market в Выру.
Магазин А1000 Market в Выру. Фото: Arvo Meeks

Несколько дней назад на Reddit была опубликована фотография упаковки конфет, произведенных в России. Пользователь заявляет, что приобрел их в магазине A1000. 

«A1000 продолжает продавать российские конфеты», - говорится в заголовке публикации на Reddit, к которой прикреплена фотография этикетки на эстонском языке, якобы с упаковки конфет, купленных в этом магазине. На упаковке ясно указано, что пралине произведены в России.

«Это не может быть остатками со склада, если продукт произведен в сентябре», - добавляет автор поста, намекая на обещания A1000 Market о прекращении продажи продукции из России.

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