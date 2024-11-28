Кейт Миддлтон хочет как можно быстрее избавиться от традиции королевы Елизаветы II

Начиная с 1800-х годов, члены британской королевской семьи открывали подарки накануне Рождества, а не на Рождество, после того, как эту традицию ввели королева Виктория и ее немецкий муж, принц Альберт, в 1800-х годах.

Бабушке принца Уильяма, как сообщается, нравилась эта привычка, потому что она «не любила экстравагантности и откровенных проявлений потребительства» и «предпочитала, чтобы в Рождественский день была священная нотка».

Принцесса Уэльская предпочла бы сделать все по-другому и помнит о собственных рождественских традициях.

«Кейт всегда считала подарки в канун Рождества странными. От него точно избавятся, когда они официально приступят к делам. Я предполагаю, что в этом году в Сандрингеме это продолжится в той или иной форме, но в Анмер-Холле все будет гораздо спокойнее и будет иметь оттенок среднего класса», - сообщил источник.

6 декабря жена принца Уильяма проведет свой ежегодный рождественский концерт колядок «Вместе на Рождество» в Вестминстерском аббатстве. На Рождество Кэтрин посетит рождественскую церковную службу в Сандрингеме вместе с их детьми и остальной королевской семьей. Ожидается, что Миддлтон и принц Уильям также устроят собственную рождественскую вечеринку в этом году.