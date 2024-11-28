СЭКОНОМЯТ? ERR прекратит работу корреспондентского пункта в одном из уездов

С нового года Юхан Хепнер больше не будет работать корреспондентом ERR в Ляэнемаа. Эта новость стала большим сюрпризом как для местных, так и для самого Хепнера. «О том, что существует угроза увольнения, мне никто в редакции не говорил раньше. О решении я узнал лишь утром в среду, незадолго до официального объявления», - рассказал Хепнер порталу Elu24.