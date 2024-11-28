Каково было бы носить часы какого-нибудь преступника или пить из его стакана виски? Департамент полиции и погранохраны устроил распродажу конфискованного имущества на платформе osta.ee. На аукционе представлены интересные вещи, изъятые в ходе уголовных расследований.
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От графина для виски до часов за 14 000 евро: полиция выставила на аукцион конфискованные вещи
Представитель PPA Леана Лойде поясняет, что это имущество, конфискованное по решению суда, то есть указанные лампы и золотые цепочки поступили из разных уголовных дел. Доход от их продажи поступает в государственную казну.