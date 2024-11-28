Чт, 28.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

От графина для виски до часов за 14 000 евро: полиция выставила на аукцион конфискованные вещи

Перевод: Елизавета Лынник
Copy
Фото статьи
Фото: Kuvatõmmis osta.ee

Каково было бы носить часы какого-нибудь преступника или пить из его стакана вискиДепартамент полиции и погранохраны устроил распродажу конфискованного имущества на платформе osta.ee. На аукционе представлены интересные вещи, изъятые в ходе уголовных расследований.

Представитель PPA Леана Лойде поясняет, что это имущество, конфискованное по решению суда, то есть указанные лампы и золотые цепочки поступили из разных уголовных дел. Доход от их продажи поступает в государственную казну.

На данный момент самым дорогим предметом на аукционе является золотой слиток стоимостью 8000 евро, но также на аукцион выставлены, например, графин и стаканы для виски, за которые на данный момент просят 14 евро.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх