ВИДЕО «Не могу выучить эстонский, я даже плакала!» Таллиннские бизнес-леди рассказали о силе женской слабости

В организационных вопросах Алену спасает английский язык, ведь его она выучила еще до возникновения проблем со слухом. «И даже в разговоре на английском возникают сложности, я переспрашиваю собеседника, - рассказывает Алена. - А с эстонским дело совсем не пошло. Были моменты, когда я плакала из-за того, что не могу выучить эстонский язык. Я же понимаю, что, живя здесь, должна его знать. Но потом смирилась. Мой муж очень сильно помогает и поддерживает меня».

Юлия рассказывает, что еще в 16 лет на школьной экскурсии огорчилась, что не живет в Таллинне. «Я просто ходила и восхищалась Старым городом, его атмосферой, и думала: "Наверное, надо родиться в таком городе, а я в Кивиыли", - сейчас уже с улыбкой вспоминает Юлия. - Через какое-то время я открыла газету, а там было интервью с Таней Михайловой, девушкой из Ида-Вирумаа, которая приехала в столицу за своей мечтой. Я перечитывала это интервью много раз и думала: значит, это возможно! Если у нее получилось - она и поступила, и язык выучила, значит это возможно! Таня вообще молодец, тогда она послужила для меня мотивацией, я ей восхищаюсь до сих пор, она же потом представила Эстонию и на Евровидении».