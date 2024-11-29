За историей каждой успешной женщины - сотни набитых шишек. «Я до сих пор не могу выучить эстонский, я даже плакала от этого», - говорит Алена. А Юлия грустила, что родилась в маленьком Кивиыли, а не в столице.
ВИДЕО ⟩ «Не могу выучить эстонский, я даже плакала!» Таллиннские бизнес-леди рассказали о силе женской слабости
Организаторы Балтийского женского форума находят успешных и талантливых женщин-спикеров, которые делятся историями своего успеха. А через какие трудности пришлось пройти им самим, чтобы занять место под солнцем?
В студии Limon LIVE Юлия Леванюк и Алена Кузнецова откровенно рассказывают о себе и о том, просто ли двум женщинам-лидерам друг с другом договориться.
За каждой историей успеха стоит сложный путь, и организаторам Балтийского женского форума тоже пришлось пройти через трудности. Алена, например, переехала к своему мужу в Таллинн из Санкт-Петербурга, в России она успешно проводила мероприятия и решила продолжить свою деятельность в Эстонии.
«Сложно было завоевать доверие публики. В 2018 году, когда я впервые провела мероприятие, никто не знал, кто я, зачем ко мне идти и почему мне можно доверять. Но у меня было настолько сильное желание организовать праздник и доказать себе, что я могу это сделать, что я не обращала внимание на отказы и негативные комментарии», - делится своей историей Алена.
После успешного проведения международного мероприятия Top brands & persons The Best в Таллинне она поняла, что нужно двигаться дальше, несмотря на сложности.
В студии Limon LIVE Алена откровенно рассказала о том, почему она до сих пор не может выучить эстонский язык. «У меня есть физическая особенность - проблема со слухом. Я ношу слуховые аппараты, и они немного искажают речь. Эстонский язык и так непростой, а из-за этого восприятие становится ещё сложнее. Я не могу правильно повторять фразы», - признается Алена.
В организационных вопросах Алену спасает английский язык, ведь его она выучила еще до возникновения проблем со слухом. «И даже в разговоре на английском возникают сложности, я переспрашиваю собеседника, - рассказывает Алена. - А с эстонским дело совсем не пошло. Были моменты, когда я плакала из-за того, что не могу выучить эстонский язык. Я же понимаю, что, живя здесь, должна его знать. Но потом смирилась. Мой муж очень сильно помогает и поддерживает меня».
Напарница Алены, Юлия, приехала в Таллинн из Кивиыли и сумела в столице сначала построить карьеру в сфере красоты, а теперь и вовсе ушла оттуда, чтобы создавать свои проекты, в том числе «Еженедельник успешной женщины».
Юлия рассказывает, что еще в 16 лет на школьной экскурсии огорчилась, что не живет в Таллинне. «Я просто ходила и восхищалась Старым городом, его атмосферой, и думала: "Наверное, надо родиться в таком городе, а я в Кивиыли", - сейчас уже с улыбкой вспоминает Юлия. - Через какое-то время я открыла газету, а там было интервью с Таней Михайловой, девушкой из Ида-Вирумаа, которая приехала в столицу за своей мечтой. Я перечитывала это интервью много раз и думала: значит, это возможно! Если у нее получилось - она и поступила, и язык выучила, значит это возможно! Таня вообще молодец, тогда она послужила для меня мотивацией, я ей восхищаюсь до сих пор, она же потом представила Эстонию и на Евровидении».
Лишь в 2009 году, уже будучи мастером по наращиванию ресниц и воспитывая дочь, Юлия решилась на переезд в Таллинн. «Хотелось больше творчества, развития, и, конечно, больше возможностей для дочери. Коллега как раз открывал новый салон красоты в столице и предложил мне место. Я не думала, просто сказала "да!"» - вспоминает Юлия.
Создавая Балтийский женский форум, Алена и Юлия хотят вдохновлять женщин. «Хочется показать, что каждая женщина уникальна. У каждой - своя история. Главное - не картинки, которые мы видим в Instagram или на обложках журналов. Главное - смотреть вглубь себя, думать о своих целях», - говорит Юлия.
Конечно, в совместной работе двух лидеров иногда возникают разногласия. «Самое главное в такие моменты - взять паузу, переосмыслить ситуацию, а потом идти в открытый диалог. Главное для нас - это форум, польза и интерес нашей аудитории», - подчеркивают организаторы.
Говоря о количестве успешных женщин в Эстонии, Алена отмечает: «Для такой маленькой страны их действительно много». Юлия поддерживает Алену: «Иногда бывает сложно даже выбрать, кого пригласить на форум».
Критерии успешности, по словам организаторов, просты. «Я считаю успешной ту женщину, которая идет своим путем, слушает себя. Это видно по ее деятельности, продукту, словам, даже по внутренней красоте», - говорит Юлия.
Алена добавляет: «Для меня главный критерий успешности - гармония. Когда женщина сбалансирована во всем: в бизнесе, в жизни, в своих интересах. У нее везде "шанти-шанти". Я восхищаюсь такими женщинами!».
Организаторы единодушно добавляют, что спикеры на форуме - женщины, которые знают, что такое трудности, но также знают, как с ними справляться. В этом и есть секрет успеха! Следующий Балтийский женский форум пройдет в Таллинне 7 декабря, а пока смотрите свежий выпуск Limon LIVE и вдохновляйтесь на смелость быть собой!