Елена Зеленская рассказала, остаются ли ее дети в Украине во время войны: «Не могу делиться всеми подробностями»

Елена Зеленская впервые за долгое время рассказала о том, как живут ее дети во время войны.

В интервью итальянскому ведущему Бруно Веспи жена президента Владимира Зеленского заговорила о собственных детях, хотя обычно пытается избегать этих вопросов.

Как сказал Елена Зеленская, их с Владимиром дети живут в Киеве. «Не могу делиться всеми подробностями из-за их безопасности. Однако мы все в Украине. также не могу рассказывать, - отметила Елена Зеленская.

Первая леди рассказала итальянскому журналисту, что президент Украины Владимир Зеленский страдает болями в спине из-за больших нагрузок и стрессов с начала полномасштабного вторжения России.

«Тысяча дней войны закалили моего мужа. Стресс разрушает его спину», - сказала Елена Зеленская.