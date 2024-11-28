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Елена Зеленская рассказала, остаются ли ее дети в Украине во время войны: «Не могу делиться всеми подробностями»

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Владимир и Елена Зеленские в Киеве.
Владимир и Елена Зеленские в Киеве. Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

Первая леди Украины осторожно рассказала о семейных деталях, которыми интересуются многие. Она призналась, что из-за постоянных стрессов у президента Украины пошатнулось здоровье.

Елена Зеленская впервые за долгое время рассказала о том, как живут ее дети во время войны.

В интервью итальянскому ведущему Бруно Веспи жена президента Владимира Зеленского заговорила о собственных детях, хотя обычно пытается избегать этих вопросов.

Как сказал Елена Зеленская, их с Владимиром дети живут в Киеве. «Не могу делиться всеми подробностями из-за их безопасности. Однако мы все в Украине. также не могу рассказывать, - отметила Елена Зеленская.

Первая леди рассказала итальянскому журналисту, что президент Украины Владимир Зеленский страдает болями в спине из-за больших нагрузок и стрессов с начала полномасштабного вторжения России.

«Тысяча дней войны закалили моего мужа. Стресс разрушает его спину», - сказала Елена Зеленская.

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