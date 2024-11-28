Яна Тоом остро отреагировала на вопрос ведущей: «Ты слышишь, что сейчас говоришь?»

«В Эстонии проживает 80 000 граждан России, и из тех, кто участвовал в последних выборах, 75 процентов проголосовали за Путина. Добавим к этому еще 70 000 жителей с серыми паспортами, о которых мы вообще ничего не знаем», - так ведущая передачи Laser Марии Карелль начала интервью с Яной Тоом, которое вышло на этой неделе.