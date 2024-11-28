«Эта охота на ведьм набирает обороты, и это нехорошо», - заявила член Европейского парламента Яна Тоом в передаче Laser, где обсуждалась тема граждан России, проживающих в Эстонии, и инициативы лишить их права голоса на местных выборах через изменение конституции.
Для подписчиков
Яна Тоом остро отреагировала на вопрос ведущей: «Ты слышишь, что сейчас говоришь?»
«В Эстонии проживает 80 000 граждан России, и из тех, кто участвовал в последних выборах, 75 процентов проголосовали за Путина. Добавим к этому еще 70 000 жителей с серыми паспортами, о которых мы вообще ничего не знаем», - так ведущая передачи Laser Марии Карелль начала интервью с Яной Тоом, которое вышло на этой неделе.