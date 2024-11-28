Ведущая программы Terevisioon Лийсу Ласс и ее спутник жизни, кинорежиссер Ильмар Рааг, ожидают своего первого общего ребенка.
ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ Ведущая новостей и известный кинорежиссер ждут пополнения в семье
В последнее время у телезрителей возникал вопрос, указывает ли округлившаяся талия ведущей программы Terevisioon Лийсу Ласс (36 лет) на беременность.
Хотя сама Ласс не подтвердила эту новость и оставалась неуловимой для журналистов, Эстонское национальное телерадиовещание сообщило сегодня Õhtuleht, что глаза зрителей не врут, и ведущую действительно можно поздравить.
Партнер Ласс, кинорежиссер и военнослужащий Ильмар Рааг (56 лет), также не подтвердил новость журналу Kroonika, но и не опроверг ее.
Ласс и Рааг никогда не раскрывали подробности своих отношений. Впервые их увидели вместе публично на фестивале мнений в 2019 году. Пара также присутствовала на приемах, посвященных Дню независимости Эстонии и годовщине восстановления независимости.
У Ильмара Раага есть 13-летний сын Себастьян от предыдущих отношений.