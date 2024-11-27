НЕОЖИДАННЫЙ УДАР Коллега сокращенных сотрудников TV3: «У многих наверняка внутри все перевернулось»

«Конечно, это был шок, что такое решение принимается перед Рождеством», - отметил он, добавив, что до конца года уволенные сотрудники портала TV3 продолжат работать, а затем им будут выплачены компенсации за сокращение.

По словам источника, уже давно в стенах TV3 обсуждалось, что в этот отдел вкладывалось много денег, но результаты оставались минимальными. «Там работали 13 человек, но при этом было очевидно, что новости практически не читали и не смотрели, а доходы от не поступали», - поделился он. «Многим казалось, что другие отделы финансировали их работу».