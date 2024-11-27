«Безусловно, это у людей внутри все перевернулось, и многие задаются вопросом: что будет дальше?» - рассказал редакции сотрудник TV3, пожелавший остаться анонимным.
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НЕОЖИДАННЫЙ УДАР ⟩ Коллега сокращенных сотрудников TV3: «У многих наверняка внутри все перевернулось»
«Конечно, это был шок, что такое решение принимается перед Рождеством», - отметил он, добавив, что до конца года уволенные сотрудники портала TV3 продолжат работать, а затем им будут выплачены компенсации за сокращение.