Адвокат раскрыл детали трагедии с младенцем в Сууре-Ляхтру

5 февраля в деревне Сууре-Ляхтру (Ляэнемаа) собака принесла на территорию частного двора тело мертвого новорожденного. Полиция немедленно начала масштабное расследование. После установления личности матери выяснилось, что она уехала в Марокко, где в начале марта ее арестовала марокканская полиция. Ее задержали 9 марта в районе Дахла, город Лаюн, после того как Эстония объявила ее в международный розыск. Из марокканской тюрьмы женщина была доставлена в Эстонию 17 июля.