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Адвокат раскрыл детали трагедии с младенцем в Сууре-Ляхтру

Перевод: Елизавета Лынник
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Кайри Кууземаа в суде.
Кайри Кууземаа в суде. Фото: Tairo Lutter

Во вторник, 26 ноября, Роберт Сарв, адвокат Кайри Кууземаа, обвиняемой в убийстве новорожденного в Сууре-Ляхтру, рассказал о деталях этого трагического дела в программе Laser.

5 февраля в деревне Сууре-Ляхтру (Ляэнемаа) собака принесла на территорию частного двора тело мертвого новорожденного. Полиция немедленно начала масштабное расследование. После установления личности матери выяснилось, что она уехала в Марокко, где в начале марта ее арестовала марокканская полиция. Ее задержали 9 марта в районе Дахла, город Лаюн, после того как Эстония объявила ее в международный розыск. Из марокканской тюрьмы женщина была доставлена в Эстонию 17 июля.

На протяжении уже почти девяти месяцев Кууземаа находится под арестом в Эстонии, и конец этой истории пока не виден. Кууземаа продолжает утверждать, что не знала о своей беременности. Тем не менее, женщину обвиняют в убийстве ребенка, как писало издание Postimees в сентябре.

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