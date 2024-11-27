Принц Уильям и Кейт Миддлтон готовятся провести радостное Рождество с принцем Джорджем (11 лет), принцессой Шарлоттой (9 лет) и принцем Луи (6 лет).
Стали известны рождественские планы принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Принц и принцесса Уэльские собираются встретить праздники в Сандрингеме - в загородной усадьбе королевской семьи в Норфолке. Они присоединятся к другим членам семьи, как стало известно от инсайдеров.
Каждый год члены королевской семьи собираются на рождественский ужин, который проходит в поместье покойной королевы Елизаветы II, а после обеда обмениваются подарками.
«Исторически сложилось так, что король приезжал в Сандрингем накануне Рождества, но теперь, кажется, он прибывает немного раньше», - рассказал The Post бывший дворецкий монарха Грант Харольд.
«Вероятно, Уильям и Кейт поедут туда в канун Рождества, хотя, если они уже будут в Эмбер-холле, они могут отправиться раньше. Тем более сейчас Кейт не берет на себя слишком много обязанностей», - добавил он.
По словам Харольда, в прошлом году Рождество было для Кейт непростым: «Она, наверное, уже тогда чувствовала, что что-то не так. Поэтому, думаю, тот праздник был тяжелым». В этом году атмосфера будет более позитивной, согласно заявлениям из королевской семьи.
«Это будет обычное Рождество, сосредоточенное на молодой семье. Они, как и покойная королева, очень ориентированы на семейные ценности», - подчеркнул Харольд.
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл снова не были приглашены на королевское торжество. Это уже шестое Рождество подряд, которое Гарри и Меган проводят отдельно. Согласно сообщениям, герцог и герцогиня Сассекские проведут праздники с матерью Меган, Дорией Рэгланд, в кругу своих детей: Арчи (5 лет) и Лилибет (3 года).
Тем не менее Харольд верит, что Уильям и Кейт свяжутся с Гарри и Меган, чтобы пожелать им счастливого Рождества. «Думаю, Гарри и Меган также могут выйти на связь. Рождество - это время доброй воли и примирения, время забыть прошлое и с оптимизмом смотреть в будущее», - отметил он.
Ежегодная рождественская служба в этом году будет посвящена теме любви и эмпатии. Она напомнит о важности поддержки друг друга, особенно в трудные времена.
Для принцессы Кейт этот год был особенно сложным: в январе она перенесла операцию на брюшной полости, а в марте ей диагностировали рак. Ее свекор, король Карл III, также столкнулся с онкологическим диагнозом в этом году. Кейт недавно объявила, что полностью выздоровела после завершения курса химиотерапии, и 6 декабря она проведет ежегодное рождественское мероприятие в Вестминстерском аббатстве.
На этот раз на мероприятие соберутся 1600 человек, которые внесли значительный вклад в поддержку своих сообществ. Это будет четвертая рождественская служба под названием «Вместе на Рождество», организованная при поддержке Королевского фонда.