Стали известны рождественские планы принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Принц и принцесса Уэльские собираются встретить праздники в Сандрингеме - в загородной усадьбе королевской семьи в Норфолке. Они присоединятся к другим членам семьи, как стало известно от инсайдеров.

Каждый год члены королевской семьи собираются на рождественский ужин, который проходит в поместье покойной королевы Елизаветы II, а после обеда обмениваются подарками.

«Исторически сложилось так, что король приезжал в Сандрингем накануне Рождества, но теперь, кажется, он прибывает немного раньше», - рассказал The Post бывший дворецкий монарха Грант Харольд.

«Вероятно, Уильям и Кейт поедут туда в канун Рождества, хотя, если они уже будут в Эмбер-холле, они могут отправиться раньше. Тем более сейчас Кейт не берет на себя слишком много обязанностей», - добавил он.

По словам Харольда, в прошлом году Рождество было для Кейт непростым: «Она, наверное, уже тогда чувствовала, что что-то не так. Поэтому, думаю, тот праздник был тяжелым». В этом году атмосфера будет более позитивной, согласно заявлениям из королевской семьи.

«Это будет обычное Рождество, сосредоточенное на молодой семье. Они, как и покойная королева, очень ориентированы на семейные ценности», - подчеркнул Харольд.