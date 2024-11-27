ЭКСПЕРИМЕНТ Возможно ли сэкономить на глинтвейне в окрестностях рождественской ярмарки в Таллинне?

На рождественской ярмарке в Старом Таллинне цены в этом году стали настоящим сюрпризом для многих. Так, за многоразовый стаканчик без крышки взимается депозит в 2 евро, но если вы вернете его в пункт приема, то получите эти деньги обратно. Отдельно придется также заплатить 1 евро за крышку для вашего стаканчика.