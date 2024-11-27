Недавно мы писали о том, как высокие цены на глёг на главной площади Таллинна, удивляют туристов и жителей города. Портал Limon.ee решил провести эксперимент и выяснить, где и за сколько в окрестностях Ратушной площади можно купить глинтвейн навынос. Смотрите фото!
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ЭКСПЕРИМЕНТ ⟩ Возможно ли сэкономить на глинтвейне в окрестностях рождественской ярмарки в Таллинне?
На рождественской ярмарке в Старом Таллинне цены в этом году стали настоящим сюрпризом для многих. Так, за многоразовый стаканчик без крышки взимается депозит в 2 евро, но если вы вернете его в пункт приема, то получите эти деньги обратно. Отдельно придется также заплатить 1 евро за крышку для вашего стаканчика.