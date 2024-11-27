Ср, 27.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

ЭКСПЕРИМЕНТ Возможно ли сэкономить на глинтвейне в окрестностях рождественской ярмарки в Таллинне?

Copy
Фото статьи
Фото: Triin Raa

Недавно мы писали о том, как высокие цены на глёг на главной площади Таллинна, удивляют туристов и жителей города. Портал Limon.ee решил провести эксперимент и выяснить, где и за сколько в окрестностях Ратушной площади можно купить глинтвейн навынос. Смотрите фото!

На рождественской ярмарке в Старом Таллинне цены в этом году стали настоящим сюрпризом для многих. Так, за многоразовый стаканчик без крышки взимается депозит в 2 евро, но если вы вернете его в пункт приема, то получите эти деньги обратно. Отдельно придется также заплатить 1 евро за крышку для вашего стаканчика.

Цены на глинтвейн варьируются от 6 до 8 евро, причем безалкогольный напиток стоит от 6, а алкогольный - от 7 евро. Если же вы решите попробовать что-то более экзотичное, за такой зимний напиток придется заплатить и 8-9 евро.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх