TV3 закрывает веб-порталы и сокращает сотрудников

TV3 Grupp сообщает, что в соответствии со стратегическими решениями с января компания сосредоточится на укреплении основного бизнеса и развитии платформы Go3, прекращая деятельность TV3 Play и цифровых порталов, включая портал TV3.ee.

«Стратегическое решение о прекращении деятельности цифровых порталов на уровне TV3 Grupp позволит уделить еще больше внимания бизнесу потокового вещания», - заявил в пресс-релизе руководитель TV3 Grupp в странах Балтии Кристиан Антинг.

По словам исполнительного директора TV3 Grupp в Эстонии Сигне Суур, дальнейшие инвестиции будут направлены на укрепление основного бизнеса, то есть на развитие теле- и радиоканалов, а также на рост платформы Go3.

«Развлекательный портал TV3.ee, созданный с нуля три года назад, достиг значительных результатов, привлекая 350 000 читателей в месяц. Однако, несмотря на усилия преданной команды, этих показателей оказалось недостаточно, чтобы оправдать дальнейшие инвестиции за счет остального бизнеса».

Согласно текущему плану, для 7 сотрудников будут найдены новые позиции внутри компании, а 13 человек будут уволены.