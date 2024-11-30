Сб, 30.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

«Квест на выживание, в котором я проиграл»: клиент возмущен системой возврата популярного эстонского интернет-магазина

Copy
Страница онлайн-магазина Kaup24. Фото иллюстративное.
Страница онлайн-магазина Kaup24. Фото иллюстративное. Фото: скриншот

В редакцию Limon.ee поступила жалоба жителя Эстонии на интернет-магазин Kaup24, а вернее на их систему возврата товаров. Он признался, что теперь «ему снится AliExpress с его молниеносными возвратами». 

Евгений начал свой рассказ с тогочто жена сделала ему подарок - заказала на сайте Kaup24 «кресло-мешок». «На фото вещь выглядела как идеальный вариант для спокойных вечеров, но на деле оказалось, что это, скорее, "кресло-камень". Твердое, плохо сшитое, и с таким качеством материала, что при первом же нажатии наполнитель готов был сбежать первым рейсом», - говорит он.

Мужчина решил - не велика потеря, ведь есть 14 дней на возврат. «Открываю сайт, а там гордо красуется кнопка "Вернуть товар". Жму на нее и... всеНичего не происходит. Вернее, открывается какое-то окно, но вместо нормального процесса возврата там только текст, как будто это инструкция из 90-х: "Позвоните сюда, напишите туда"», - недоумевает Евгений.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх