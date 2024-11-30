«Квест на выживание, в котором я проиграл»: клиент возмущен системой возврата популярного эстонского интернет-магазина

Евгений начал свой рассказ с того, что жена сделала ему подарок - заказала на сайте Kaup24 «кресло-мешок». «На фото вещь выглядела как идеальный вариант для спокойных вечеров, но на деле оказалось, что это, скорее, "кресло-камень". Твердое, плохо сшитое, и с таким качеством материала, что при первом же нажатии наполнитель готов был сбежать первым рейсом», - говорит он.