«Квест на выживание, в котором я проиграл»: клиент возмущен системой возврата популярного эстонского интернет-магазина

В редакцию Limon.ee поступила жалоба жителя Эстонии на интернет-магазин Kaup24, а вернее на их систему возврата товаров. Он признался, что теперь «ему снится AliExpress с его молниеносными возвратами».
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Евгений начал свой рассказ с того, что жена сделала ему подарок - заказала на сайте Kaup24 «кресло-мешок». «На фото вещь выглядела как идеальный вариант для спокойных вечеров, но на деле оказалось, что это, скорее, "кресло-камень". Твердое, плохо сшитое, и с таким качеством материала, что при первом же нажатии наполнитель готов был сбежать первым рейсом», - говорит он.