ВИДЕО «Завтра я буду здесь весь день!» Мужчина, призывавший заниматься сексом с несовершеннолетними, бродит вокруг школы в Таллинне

26-летний Карл Рейспасс вывел свои, как он утверждает, шутки на новый уровень. 26 ноября молодой человек провел прямую трансляцию в TikTok, гуляя возле столичной школы. «Напиши мне потом в Instagram, и я скажу точно, во сколько я приду», - говорит Рейспасс в одном из видео, отправленных в редакцию Elu24, обращаясь к мальчику.