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ВИДЕО «Завтра я буду здесь весь день!» Мужчина, призывавший заниматься сексом с несовершеннолетними, бродит вокруг школы в Таллинне

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Фото статьи
Фото: Kuvatõmmised videost

26-летний Карл Рейспасс вывел свои, как он утверждает, шутки на новый уровень. 26 ноября молодой человек провел прямую трансляцию в TikTok, гуляя возле столичной школы. «Напиши мне потом в Instagram, и я скажу точно, во сколько я приду», - говорит Рейспасс в одном из видео, отправленных в редакцию Elu24, обращаясь к мальчику.

В редакцию Elu24 прислали видео, на котором Карл Рейспасс во время прямой трансляции в TikTok ходит вокруг одной из школ в Таллинне и общается с детьми.

«Завтра я буду здесь весь день. 100 процентов. Напиши мне потом в Instagram, и я скажу точно, во сколько я приду», - говорит Рейспасс, не стесняясь грубых выражений, одному из детей.

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