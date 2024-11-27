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ВИДЕО «Ты не захочешь это пропустить!» Магазин косметики нанял горячего «полицейского» для рекламы

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Фото статьи
Фото: Kuvatõmmis videost

Один из самых известных косметических магазинов Эстонии в ближайшие дни проведет ночь покупок. Для продвижения этого мероприятия фирма наняла горячего красавца в форме, который никого не оставит равнодушным.

В магазине косметики Tradehouse пройдет «черная пятница», также известная как ночь покупок. Магазин решил продвигать мероприятие особенным образом, пригласив «патруль красоты».

Некоторое время назад фирма опубликовала на своей странице в Instagram видео, где сексуальный «патруль красоты» через мегафон призывает людей принять участие в ночи покупок: «Черная пятницаэто ложная тревога! Настоящие скидки начинаются 29 ноября. Три дня криминально выгодных предложений. «Черная пятница» в Tradehouse

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