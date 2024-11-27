ВИДЕО «Ты не захочешь это пропустить!» Магазин косметики нанял горячего «полицейского» для рекламы

Некоторое время назад фирма опубликовала на своей странице в Instagram видео, где сексуальный «патруль красоты» через мегафон призывает людей принять участие в ночи покупок: «Черная пятница - это ложная тревога! Настоящие скидки начинаются 29 ноября. Три дня криминально выгодных предложений. «Черная пятница» в Tradehouse!»