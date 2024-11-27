Один из самых известных косметических магазинов Эстонии в ближайшие дни проведет ночь покупок. Для продвижения этого мероприятия фирма наняла горячего красавца в форме, который никого не оставит равнодушным.
Для подписчиков
ВИДЕО ⟩ «Ты не захочешь это пропустить!» Магазин косметики нанял горячего «полицейского» для рекламы
В магазине косметики Tradehouse пройдет «черная пятница», также известная как ночь покупок. Магазин решил продвигать мероприятие особенным образом, пригласив «патруль красоты».