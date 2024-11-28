ГОРОСКОП НА 28 НОЯБРЯ Скорпионов ждут сюрпризы, а Близнецам и Водолеям следует быть сегодня осмотрительнее

Несколько сложнее складывается вторая половина дня. Многим хочется побыть наедине с собой, разобраться в своих чувствах, но обстоятельства не всегда это позволяют. В это время хорошо заниматься простыми, хорошо знакомыми делами. С ними легко справиться.

Овен

Начало дня отлично подходит для обсуждения вопросов, важных не только для вас, но и для ваших близких. Не всегда верные ответы удается найти сразу, но вы обязательно доберетесь до истины. Не возникает серьезных разногласий с окружающими, а если вы не сходитесь во взглядах, можно достичь компромисса. Вторая половина дня – время рутинных дел, не слишком интересных, но требующих внимания. Они могут казаться довольно утомительными и скучными, но справитесь вы отлично, ошибок не допустите. Вечер обещает интересные предложения и встречи, которые запомнятся надолго.

Телец

Наступил подходящий день для встречи с человеком, с которым вы долго и безуспешно пытались поладить. На этот раз найти общий язык удастся, вы сможете договориться о каких-то важных вещах. Нельзя сказать, что на смену враждебности придет сильная взаимная симпатия, но многие острые углы удастся сгладить. День подходит для каких-то домашних мероприятий, например, семейных праздников, дружеских вечеринок. Рядом с вами всем весело и интересно, многие рады такому общению. Вероятны приятные сюрпризы, в том числе романтические.

Близнецы