Начало дня хорошо подходит и для общения, и для развлечений, и для полезных дел. Это приятное время, когда задуманное легко воплотить в жизнь, многое получается хорошо, а очень разные люди могут поладить и договориться о совместных действиях. Вероятны выгодные сделки, удачные покупки.
ГОРОСКОП НА 28 НОЯБРЯ ⟩ Скорпионов ждут сюрпризы, а Близнецам и Водолеям следует быть сегодня осмотрительнее
Несколько сложнее складывается вторая половина дня. Многим хочется побыть наедине с собой, разобраться в своих чувствах, но обстоятельства не всегда это позволяют. В это время хорошо заниматься простыми, хорошо знакомыми делами. С ними легко справиться.
Овен
Начало дня отлично подходит для обсуждения вопросов, важных не только для вас, но и для ваших близких. Не всегда верные ответы удается найти сразу, но вы обязательно доберетесь до истины. Не возникает серьезных разногласий с окружающими, а если вы не сходитесь во взглядах, можно достичь компромисса. Вторая половина дня – время рутинных дел, не слишком интересных, но требующих внимания. Они могут казаться довольно утомительными и скучными, но справитесь вы отлично, ошибок не допустите. Вечер обещает интересные предложения и встречи, которые запомнятся надолго.
Телец
Наступил подходящий день для встречи с человеком, с которым вы долго и безуспешно пытались поладить. На этот раз найти общий язык удастся, вы сможете договориться о каких-то важных вещах. Нельзя сказать, что на смену враждебности придет сильная взаимная симпатия, но многие острые углы удастся сгладить. День подходит для каких-то домашних мероприятий, например, семейных праздников, дружеских вечеринок. Рядом с вами всем весело и интересно, многие рады такому общению. Вероятны приятные сюрпризы, в том числе романтические.
Близнецы
Никуда не торопитесь. Это определенно не тот день, когда можно за считанные минуты изменить мир к лучшему, победить всех врагов и обезоружить недоброжелателей. Но есть шанс добиться успеха в каких-то сложных делах, проявив настойчивость, решить проблемы, в последнее время беспокоившие и вас, и ваших близких. Не стоит обсуждать важные вопросы, особенно связанные с деньгами. Именно из-за них часто возникают разногласия и горячие споры, едва ли удастся достичь каких-то договоренностей. Вечер обещает приятные встречи и хорошие новости.
Рак
Приятный день, полный увлекательных дел, интересных разговоров и приятных сюрпризов. Вы внимательно прислушиваетесь к интуиции, и правильно делаете: она помогает найти ответы на важные вопросы, понять, как лучше вести себя с разными людьми. Не исключено начало каких-то необычных дружеских отношений, благодаря которым перед вами откроются новые горизонты. Важно не зацикливаться на мелочах. Возможны какие-то досадные недоразумения, неудачные совпадения. Вскоре они просто забудутся и останутся в прошлом, так что переживать не о чем.
Лев
Отличный день для любых полезных дел: и простых, и сложных. Вы быстро справляетесь с уже знакомыми задачами, но и новые не сбивают вас с толку. Учиться легко; все, что может пригодиться, вы запоминаете мгновенно. Удачными будут полезные покупки. Можно приобретать технику, инструменты, книги, полезные для работы и учебы. Радует общение. Будет много интересных разговоров, веселых шуток. Окружающие охотно обсуждают с вами самые разные вопросы, делятся секретами, прислушиваются к вашему мнению.
Дева
Вы энергичны и решительны, готовы на многое, чтобы достичь поставленных целей. День хорошо подходит для важных и сложных дел. Вы справляетесь с ними быстро, и неважно, приходит ли кто-то вам на помощь. Появляется возможность исправить какие-то старые ошибки, наверстать упущенное раньше. День хорошо подходит для того, чтобы учиться, разбираться в каких-то сложных вопросах. Вы внимательны и терпеливы, стараетесь не упустить ни одной детали. Вечер – отличное время для встречи с друзьями, каких-то развлекательных поездок. Вы весело проведете время.
Весы
Отличный день для завершения дел, начатых давным-давно. Ничто не помешает достичь нужного результата, и даже серьезных усилий от вас не потребуется. Охотно помогают старые знакомые. Их поддержка позволяет избежать сомнений, обрести уверенность, благодаря которой успех приходит гораздо быстрее. Вероятны какие-то приятные события в семье, хорошие новости, касающиеся близких. Порадуют и неожиданные визиты: могут зайти в гости старые друзья или знакомые, общения с которыми вам в последнее время не хватало.
Скорпион
У вас хорошо получается практически все, за что вы беретесь. Удачное стечение обстоятельств позволит быстро и успешно завершить дело, которому вы отдали немало сил. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников, а также подарки, которым вы будете очень рады. Не исключены и романтические сюрпризы. Важно избегать переутомления. Усталость сегодня особенно плохо сказывается на настроении, из-за нее вы становитесь более раздражительными, нетерпеливыми, можете сердиться по пустякам. Отдых поможет настроиться совсем на другой лад.
Стрелец
Отличный день для обсуждения важных вопросов. Говорить о серьезных делах можно даже с людьми, которые еще совсем недавно раздражали вас своим легкомыслием, поверхностными суждениями и нежеланием сосредоточиться хотя бы ненадолго. Сейчас вы способны всех убедить в своей правоте; едва ли найдутся желающие с вами спорить. Будьте особенно внимательны там, где речь идет о деньгах. Едва ли окажутся удачными спонтанные покупки. Сделки, заключенные под влиянием эмоций, скорее всего, не будут выгодными, не оправдают ожиданий.
Козерог
Спокойный приятный день, который едва ли принесет какие-то трудности. Проблемы, беспокоившие вас раньше, улаживаются легко; для этого не приходится прикладывать серьезных усилий. Вероятны удачные совпадения. Благодаря одному из них может сбыться ваше давнее желание. День подходит для того, чтобы взяться за что-то новое. Возможно, вы обнаружите у себя таланты, о которых прежде даже не догадывались. Некоторых Козерогов ждут важные открытия или новые идеи, позволяющие что-то изменить к лучшему, решить вопросы, которые прежде вас тревожили.
Водолей
День довольно беспокойный, зато позволяющий сделать много полезного, причем не только для вас, но и для окружающих. Вы готовы взяться за сложные дела и знаете, что сможете справиться с ними в одиночку. Настойчивость помогает добиться успеха там, где другие потерпели неудачу. Но вы не хвастаетесь своими победами, и это очень нравится окружающим. Решатся вопросы, в последнее время беспокоившие ваших близких. Удастся определиться с семейными планами на будущее. К Водолеям, в последнее время сомневавшимся в том, правильный ли путь они выбрали, возвращается уверенность.
Рыбы
Начало дня будет благоприятным и интересным. Легко придумать что-то необычное, в хороших идеях нет недостатка. Если вам потребуется помощь, вы наверняка ее получите. Поддержать ваши начинания сегодня готовы даже люди, от которых прежде не приходилось ожидать ничего подобного. Вторая половина дня будет очень плодотворной. Это время полезных дел – новых и уже знакомых, интересных и довольно скучных. Вы со всем справляетесь отлично, потому что стараетесь не отвлекаться на пустяки. Остается время и для отдыха, общения с самыми близкими людьми.