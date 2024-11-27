Назвала бестактным: стало известно, чем Дональд Трамп возмутил королеву Елизавету II

Он вспоминает слова своего коллеги Крейга Брауна, который еще в январе говорил, что Елизавета II посчитала Дональда Трампа грубым, заставив американского политика настаивать, что все было с точностью до наоборот. Теперь Иден нашел подтверждение сказанного Брауном.

По словам его источника, который участвовал в организации визита Трампа в Великобританию в 2018 году вместе с его женой Меланией, политик сделал комментарий о сестре королевы, принцессе Маргарет, умершей в 2002-м в возрасте 71 год.

«Трамп вмешался, сказав, что Маргарет, должно быть, была трудной сестрой. Королева была очень раздражена этим замечанием, которое она посчитала невежественным и обидным. Она всегда защищала Маргарет до последнего», - цитирует Иден своего информатора, не называя его имени.

Что послужило поводом для такого комментария, доподлинно неизвестно, но не исключено, что перед поездкой в Великобританию Трамп посмотрел сериал Netflix «Корона» об истории британской королевской семьи. В нем младшая сестра королевы Маргарет была представлена ​​как мятежная, непостоянная и обиженная на Елизавету.

В двух сериях шоу особое внимание уделено личной жизни принцессы Маргарет, которой сестра не дала разрешения на брак с Питером Таунсендом, разведенным летчиком-асом. В соответствии с Законом о королевских браках 1772 года, именно монарх решает, кто достоин войти в их семью, а брак с разведенным мужчиной не поощрялся. Позже был составлен план внести поправки в Закон, чтобы разрешить брак, исключив Маргарет и ее детей из линии наследования.

В книге Крейга Брауна под названием «Путешествие вокруг королевы» утверждается, что Елизавета II призналась, что ей «особенно не понравилось», как Трамп оглядывался через ее плечо, словно «в поисках других, более интересных» собеседников.

В свою очередь американский президент назвал такие комментарии «абсолютной ложью»: «Я слышал, что я был ее любимым президентом. У меня были прекрасные отношения с королевой. Я нравился ей, а она мне. Она была удивительной женщиной».