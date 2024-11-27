В Таиланде погиб житель Эстонии

Министерство иностранных дел сообщило, что до них дошла информация о погибшем в Таиланде эстонце, но подробности произошедшего не разглашаются.

По информации Elu24, погибший - муж Джины Мягилайнен, владелицы легендарного бара Triinu. Вдобавок в своем последнем посте в Facebook Мягилайнен пишет о потере близкого ей человека.

«Слишком часто мы не осознаем, что имеем, пока это не потеряем…» - пишет женщина. В комментариях пользователи выражают соболезнования.

Мягилайнен подтверждает, что ее муж погиб в прошлый четверг в Паттайе. Сама женщина в Таиланд с мужем не поехала. «Точно ничего не известно, просто нашли тело», - говорит она.