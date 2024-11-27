Музыкант и телеведущий Карл-Эрик Таукар поделился с подписчиками в социальных сетях кадрами своего семейного отдыха.
МИЛЫЕ ФОТО ⟩ Известный эстонский певец показал, как отдохнул за границей с невестой и полуторагодовалым сыном
Судя по публикациям в социальных сетях, музыкант и телеведущий Карл-Эрик Таукар отдыхает вместе со своей спутницей жизни певицей Керли Кивилаан, и их сыном.
Таукар поделился в социальных сетях тремя трогательными снимками с отдыха, главным героем которых стал сын пары, родившийся весной 2023 года.
«1. Считает песчинки. 2. Ищет бар, где можно посмотреть выпуск программы Su nägu kõlab tuttavalt. 3. Гуляка возвращается домой», - так описал Таукар опубликованные фото.
Публикация за день собрала множество положительных комментариев. Один из поклонников Таукара заметил: «Малыш уже так вырос!»