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МИЛЫЕ ФОТО Известный эстонский певец показал, как отдохнул за границей с невестой и полуторагодовалым сыном

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Карл-Эрик Таукар.
Карл-Эрик Таукар. Фото: Konstantin Sednev

Музыкант и телеведущий Карл-Эрик Таукар поделился с подписчиками в социальных сетях кадрами своего семейного отдыха.​

Судя по публикациям в социальных сетях, музыкант и телеведущий Карл-Эрик Таукар отдыхает вместе со своей спутницей жизни певицей Керли Кивилаан, и их сыном.​

Таукар поделился в социальных сетях тремя трогательными снимками с отдыха, главным героем которых стал сын пары, родившийся весной 2023 года.

«1. Считает песчинки. 2. Ищет бар, где можно посмотреть выпуск программы Su nägu kõlab tuttavalt. 3. Гуляка возвращается домой», - так описал Таукар опубликованные фото.

Публикация за день собрала множество положительных комментариев. Один из поклонников Таукара заметил: «Малыш уже так вырос!»

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