СМОТРИТЕ Элина Нечаева поделилась снимками с празднования первого дня рождения ее сына

​​В конце октября у оперной певицы Элины Нечаевой и ее мужа-хореографа Ахмеда Муссы родился сын. Мальчику дали звучное имя - Олив.​

В начале ноября певица рассказала в программе Hommik Anuga, что, хотя первенец появился на свет преждевременно, он хорошо себя чувствует. «У сына очень хорошее здоровье! Он много ест! Как мама и папа! Есть ему очень нравится, - смеялась она. - Когда родился, конечно, он был очень маленьким, всего 47 сантиметров ​и весил меньше двух с половиной килограммов. Но за короткое время Олив подрос. Напоминает маленького паучка со своими длинными ножками и ручками».

Teisipäeval täitus poja esimene elukuu. «Üks kuu täis armastust, hellust, armsust, õnne, avastusi, armsaid suudlusi, unetuid öid,» kirjutab Nechayeva ühismeediasse postitatud klõpsu juurde

В воскресенье сыну Нечаевой исполнился месяц. «Один месяц, полный любви, нежности, очарования, счастья, открытий, милых поцелуев, бессонных ночей», - пишет она в Instagram.

Первый день рождения сына Элины Нечаевой. Фото: Kuvatõmmis Instagramist

Suhte Ungari koreograafi Ahmed Moussaga tegi naine avalikuks valentinipäeval. «Ilusat valentinipäeva kõigile armastajatele, unistajatele ja armastusse uskujatele. Tähistame armastust täna ja iga päev!» kirjutas ta foto juurde, kus hoidsid Moussaga käest kinni. Toona uuriti kommentaarides, kas pildil on tema uus poiss-sõber? «Nagu valentinipäeval ikka kombeks, [on pildil] minu Valentin!» kinnitas Nechayeva toona Elu24-le, et tegu on tema kallimaga

Об отношениях с венгерским хореографом Ахмедом Муссой певица рассказала 14 февраля. «Счастливого Дня святого Валентина всем влюбленным, мечтателям и тем, кто верит в любовь. Давайте праздновать любовь сегодня и каждый день!» - написала она под фото, на котором держится за руку с Муссой.

В комментариях тогда спрашивали, встречается ли Нечаева с симпатичным хореографом? «Как это обычно бывает на День святого Валентина, [на фото] мой Валентин!» - подтвердила Нечаева тогда в интервью Elu24 ее отношения с иностранцем.

Пара поженилась 28 августа в Венгрии.