СМОТРИТЕ Элина Нечаева поделилась снимками с празднования первого дня рождения ее сына

Suhte Ungari koreograafi Ahmed Moussaga tegi naine avalikuks valentinipäeval. «Ilusat valentinipäeva kõigile armastajatele, unistajatele ja armastusse uskujatele. Tähistame armastust täna ja iga päev!» kirjutas ta foto juurde, kus hoidsid Moussaga käest kinni. Toona uuriti kommentaarides, kas pildil on tema uus poiss-sõber? «Nagu valentinipäeval ikka kombeks, [on pildil] minu Valentin!» kinnitas Nechayeva toona Elu24-le, et tegu on tema kallimaga