Принц Уильям старательно избегает встреч с родными Кейт Миддлтон, пишет RadarOnline. И нет, дело не в том, что старшему сыну Карла III не удается найти общий язык с родственниками супруги, как это часто бывает. Оказывается, все дело в азартных играх.
Принц Уильям избегает родственников Кейт Миддлтон: причина вас удивит
Когда семья Миддлтон собирается вместе, они не прочь сыграть в карты. Игра «Гонки демонов», беспощадная и вызывающая азарт, дается Уильяму куда хуже, чем родственникам его жены, а потому он каждый раз проигрывает. Оставаясь один на один с Кейт, он не против сыграть разок-другой, но когда дело доходит до ее семьи, то тут принц лучше пойдет гулять с собакой, чем решится на встречу с родными.
«Карточные игры Миддлтон настолько жаркие и всепоглощающие, что Уильям находит оправдания, чтобы не втягиваться в них. Но вдали от своих родственников, которые стремятся победить любой ценой, Уильям никогда не уклонялся от состязания с Кейт», - раскрыл изданию королевский биограф Кристофер Андерсен.