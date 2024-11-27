Принц Уильям избегает родственников Кейт Миддлтон: причина вас удивит

Когда семья Миддлтон собирается вместе, они не прочь сыграть в карты. Игра «Гонки демонов», беспощадная и вызывающая азарт, дается Уильяму куда хуже, чем родственникам его жены, а потому он каждый раз проигрывает. Оставаясь один на один с Кейт, он не против сыграть разок-другой, но когда дело доходит до ее семьи, то тут принц лучше пойдет гулять с собакой, чем решится на встречу с родными.