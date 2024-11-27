Шведское правительство опубликовало новое руководство по подготовке к кризисным ситуациям. Раздел, посвященный туалету, удивил многих жителей.
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ВИДЕО ⟩ Руководство по использованию туалета в кризисной ситуации возмутило жителей Швеции
Шведская газета Aftonbladet сообщает, что недавно доставленное в почтовые ящики жителей Швеции руководство по подготовке к кризисным ситуациям Om krisen eller kriget kommer («Если наступит кризис или начнется война» - прим. ред.) уже вызвало немало критики.