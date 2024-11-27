ВИДЕО Руководство по использованию туалета в кризисной ситуации возмутило жителей Швеции

Шведская газета Aftonbladet сообщает, что недавно доставленное в почтовые ящики жителей Швеции руководство по подготовке к кризисным ситуациям Om krisen eller kriget kommer («Если наступит кризис или начнется война» - прим. ред. ) уже вызвало немало критики.​

Один из разделов, однако, касается не мер, ​принимаемых в случае ядерного удара или воздушной атаки, а рекомендаций по пользованию туалетом и справлению нужды.​