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ВИДЕО Руководство по использованию туалета в кризисной ситуации возмутило жителей Швеции

Перевод: Седа Дунгурова
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Унитаз. Снимок иллюстративный.
Унитаз. Снимок иллюстративный. Фото: Patcharanan/Shutterstock

Шведское правительство опубликовало новое руководство по подготовке к кризисным ситуациям​. Раздел, посвященный туалетуудивил многих жителей.

Шведская газета Aftonbladet сообщает, что недавно доставленное в почтовые ящики жителей Швеции руководство по подготовке к кризисным ситуациям Om krisen eller kriget kommer («Если наступит кризис или начнется война» - прим. ред.) уже вызвало немало критики.​

Один из разделов, однако, касается не мер, ​принимаемых в случае ядерного удара или воздушной атаки, а рекомендаций по пользованию туалетом и справлению нужды.​

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