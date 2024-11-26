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Глоба назвал знаки Зодиака, которым наступающий декабрь года принесет счастье

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Гороскоп. Все знаки Зодиака.
Гороскоп. Все знаки Зодиака. Фото: Shutterstock

В конце года вам предстоит поводить итоги. Астролог Павел Глоба уверен, что декабрь пройдет на позитивной волне для представителей 3 знаков Зодиака. Их жизнь начинает стремительно меняться.

Близнецы

Близнецы, в декабре вам удастся достичь полной гармонии. В семейной жизни будет много позитивных моментовБлизкие люди окажут вам помощь и поддержку. Открывайте для себя что-то новоеВсе ваши инвестиции принесут неплохой доход. В карьере наступает время перемен

Вам следует необычно подходить к решению проблем. Ищите новые возможностиУделяйте должное внимание здоровьюИзбегайте усталости, соблюдайте режим дня.

Львы

Львы, вас ждут новые возможности. События будут развиваться самым лучшим образом. В личной жизни все складывается прекрасно. Будьте искренними и открытыми в общенииФинансовая ситуация складывается прекрасно​​.

У вас может появиться новый источник доходаПокажите себя, как лидераСмело беритесь за новые проектыСохраняйте баланс между карьерой и личной жизнью.

Козероги

Козероги, вам нужно принимать самые важные решения самостоятельно. Ваша жизнь начинает стремительно менятьсяПостарайтесь укрепить отношения с самыми близкими людьми. Финансовое положение обещает быть стабильным.

Вы сможете исключить любые трудности. В карьере вы можете рассчитывать на большой успехСохраняйте позитивный настрой. Будьте трудолюбивыми.

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