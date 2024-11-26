Одинокая звезда на пенсии: почему Анджелина Джоли идеальна для роли Каллас

Режиссером фильма «Мария» (2024) является Пабло Ларрайн, известный своими биографическими лентами о великих женщинах XX века - Жаклин Кеннеди («Джеки», 2016) и принцессе Диане («Спенсер», 2021). Теперь он добавил байопик о Марии Каллас, великой оперной певице прошлого столетия, к своей серии фильмов «Sad women». Фокус побывал на допремьерном показе.

О чем фильм « Мария » 2024 с Анджелиной Джоли

Мария Каллас, женщина-легенда, живет затворнической жизнью в своей огромной парижской квартире. В возрасте 53 лет она окружена вещами прошлого величия - меховыми пальто, платьями и сумками от ведущих домов моды, которые теперь выглядят заброшенными и создают визуальный хаос. Эти предметы - немые свидетели ее звездной жизни и болезненного угасания.

Ее кровать становится местом страдания, а зеркальное трюмо в гардеробной напоминает о потере красоты. В жизни Каллас- постоянная борьба за утерянное прошлое, что наполняет её горем и нежеланием осознавать настоящее.

Недавно, уезжая из Милана, она сожгла все свои сценические костюмы: «Они были частью моего прошлого». Она хочет, чтобы кто-то спросил ее о мотивах поступка, но спрашивать больше некому.

Следуя за воспоминаниями Каллас, смешанными с неструктурированным настоящим, фильм погружает зрителей в последние дни ее жизни. Туманное сознание героини возвращает ее в ключевые моменты прошлого: от бедности в Афинских трущобах до славы на сценах мировых театров, от конфликта с матерью до знакомства с Аристотелем Онассисом.​

Сценарий написал Стивен Найт, как и для предыдущих лент Ларрайна. В отличие от «Джеки» и «Спенсер», этот фильм отличается отрывочностью сцен и поверхностной логикой повествования, что можно объяснить влиянием запрещенных успокоительных. Это затрудняет восприятие сюжета для зрителей, не склонных искать глубокие смыслы. «Мария» - нишевый фильм, который стремится обсуждать тяжелые и высокие темы.

Картина привлекает безупречной эстетикой. Каждый эпизод, каждый поворот головы героини, аксессуары и декорации создают уникальную атмосферу, придавая фильму ощущение старинной драгоценности, которой невозможно просто наслаждаться. Синергия костюмов, декораций и драматургии заслуживает высшей похвалы.