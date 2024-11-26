Должна знать свое место: Мелания Трамп рассказала о требованиях мужа

После избрания Дональда Трампа на пост президента США интерес возрос не только к его персоне, но и к его жене Мелании. Бывшая и теперь будущая первая леди США недавно выпустила мемуары «Мелания», где, среди прочего, рассказала о своей жизни, семье и деятельности.

Журналисты Daily Mail нашли интервью четы Трамп 2005 года на шоу ныне покойного Ларри Кинга и напомнили своим читателям наиболее интересные высказывания миссис Трамп по поводу ее отношений с мужем.

В частности, когда Ларри Кинг поинтересовался у Мелании, есть ли у ее супруга какие-то особенные требования к ней или контроль над ней, бывшая словенская модель ответила, что он не командует ею, но у него существуют определенные правила.

«Я знала, на что иду, у Дональда свои требования, но я знала это еще до того, как согласилась. Он ценит преданность, уважение и предъявляет высокие требования. Он ожидал от меня определенных вещей, и я это уважала. Дональд хотел жену, которая будет рядом с ним, но будет знать свое место», - сказала она.

По ее словам, чтобы стать женой миллиардера, ей надо было показать силу и уверенность в себе.