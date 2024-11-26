Миссис Трамп утверждает, что муж не донимает ее контролем, но у него есть ряд определенных правил, которых необходимо придерживаться.
Должна знать свое место: Мелания Трамп рассказала о требованиях мужа
После избрания Дональда Трампа на пост президента США интерес возрос не только к его персоне, но и к его жене Мелании. Бывшая и теперь будущая первая леди США недавно выпустила мемуары «Мелания», где, среди прочего, рассказала о своей жизни, семье и деятельности.
Журналисты Daily Mail нашли интервью четы Трамп 2005 года на шоу ныне покойного Ларри Кинга и напомнили своим читателям наиболее интересные высказывания миссис Трамп по поводу ее отношений с мужем.
В частности, когда Ларри Кинг поинтересовался у Мелании, есть ли у ее супруга какие-то особенные требования к ней или контроль над ней, бывшая словенская модель ответила, что он не командует ею, но у него существуют определенные правила.
«Я знала, на что иду, у Дональда свои требования, но я знала это еще до того, как согласилась. Он ценит преданность, уважение и предъявляет высокие требования. Он ожидал от меня определенных вещей, и я это уважала. Дональд хотел жену, которая будет рядом с ним, но будет знать свое место», - сказала она.
По ее словам, чтобы стать женой миллиардера, ей надо было показать силу и уверенность в себе.
Кроме того, YouTube-канал Inside Edition еще в 201 году опубликовал видео, в котором подробно описывается строгая диета миссис Трамп. По информации ведущей, Мелания каждое утро пила смузи на завтрак, который она делала, смешивая шпинат, морковь, чернику, яблочный сок и обезжиренный йогурт.
Кроме того, экс-модель съедала семь кусочков свежих фруктов каждый день, отдавая предпочтение яблокам и персикам, и периодически позволяла себе темный шоколад и «редкое» мороженое, но обращала внимание на «размеры порций».
Любимый ресторан жены Трампа - Jean-Georges в Trump International Hotel в Верхнем Вест-Сайде.
Недавно стало известно, что Мелания не намерена переезжать в Белый дом на весь срок президентства своего мужа и собирается делить свое время между Вашингтоном и Нью-Йорком, где ее сын Бэррон учится в университете.
Ранее миссис Трамп открыто выступила против одной из инициатив мужа, который выступает за запрет абортов. По ее словам, никто не должен указывать женщинам, как им поступать со своим телом.