Пытался сбежать через балкон: стали известны новые подробности в деле о смерти Лиама Пейна

Согласно записям с камер видеонаблюдения, менее чем за час до смерти Лиам находился в холле отеля в нетрезвом состоянии и вел себя вызывающе. Трое сотрудников на руках отнесли певца в его номер.

В полицейском отчете отмечается, что Лиам говорил им о том, что не хочет находиться в номере и сбежит через балкон. Несмотря на это, работники все равно оставили его в одиночестве. Один из них тогда позвонил в службу спасения с опасением, что Пейн может причинить себе вред.

Вскоре артист упал с балкона третьего этажа, и к его груди была пристегнута сумка. На голове у Лиама была кепка, хотя незадолго до этого, в холле, головного убора и сумки при нем не было.

Это не первый раз, когда Лиам пытался сбежать в нетрезвом состоянии. Однажды телохранитель певца испугался, когда Пейн перебрал с наркотиками, и запер артиста в комнате в арендованном доме во Флориде. Тогда Пейн выбрался из окна с помощью садового шланга.

Напомним, солист One Direction Лиам Пейн скончался 16 октября. В его номере полиция обнаружила разные виды наркотиков и приспособлений, предположительно, для их приема. В комнате также была сломана мебель и разбит телевизор.

Ранее сообщалось, что артист мог покончить с собой, узнав о неверности своей девушки Кейт Кэссиди, которая покинула номер за день до трагедии. У артиста также было еще несколько проблем: лейбл Universal Music расторг с ним контракт, а его экс-невеста Майя Генри подала в суд из-за преследований.