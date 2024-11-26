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ВИДЕО «Пять тысяч евро за моральный ущерб!» Жителя Эстонии, призывавшего заниматься сексом с несовершеннолетними, избили

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Скандальный тиктокер Карл Рейcпасс принял участие в шоу Armastuse malev.
Скандальный тиктокер Карл Рейcпасс принял участие в шоу Armastuse malev. Фото: Kuvatõmmis saatest «Armastuse malev»

На прошлой неделе портал Elu24 писал о том, как 26-летний Карл Рейспасс оказался под лавиной критики из-за своих абсурдных высказываний в социальных сетях. Теперь молодой человек жалуется, что стал жертвой насилия.

Карл Рейспасс знаком многим по телешоу Armastuse malev, но это не единственная его звездная роль. Рейспасс также известен своими нездоровыми высказываниями.

Всего несколько лет назад у него были проблемы с полицией на ту же тему. В 2022 году он создал в Facebook группу, призывающую людей заниматься сексом с детьми. Тогда молодой человек прокомментировал Postimees, что это была просто шутка.

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