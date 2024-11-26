На прошлой неделе портал Elu24 писал о том, как 26-летний Карл Рейспасс оказался под лавиной критики из-за своих абсурдных высказываний в социальных сетях. Теперь молодой человек жалуется, что стал жертвой насилия.
Для подписчиков
ВИДЕО ⟩ «Пять тысяч евро за моральный ущерб!» Жителя Эстонии, призывавшего заниматься сексом с несовершеннолетними, избили
Карл Рейспасс знаком многим по телешоу Armastuse malev, но это не единственная его звездная роль. Рейспасс также известен своими нездоровыми высказываниями.