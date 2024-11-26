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Где лучше всего праздновать Рождество: список самых комфортных городов для путешествия

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Рождественская ярмарка в Будапеште. Фото иллюстративное.
Рождественская ярмарка в Будапеште. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Рождественские праздники проносят немного магии в жизнь многих людей. Для кого-то это возможность уютно устроиться дома и выпить горячего какао, а для кого-то - погулять по рождественской ярмарке другого города. Сloudwards проанализировал данные Google из 69 стран мира на разных языках на предмет поиска по ключевым словам «Рождество в (город)», «Рождественские огни в (город)» и составил рейтинг лучших городов для празднования, пишет Фокус.

Отмечается, что самым желанным городом для рождественской поездки является Лондон. За ним следует Вена, а на третьем месте оказалась Прага.

«Это может указывать на рост интереса к городам, которые предлагают сочетание традиционной рождественской атмосферы и доступности», - говорится в материале.

Рейтинг городов для празднования Рождества:

  1. Лондон;
  2. Вена;
  3. Прага;
  4. Токио;
  5. Нью-Йорк;
  6. Будапешт;
  7. Брюссель;
  8. Эдинбург;
  9. Париж;
  10. Копенгаген;
  11. Шанхай;
  12. Мадрид.

Присутствие европейских городов в рейтинге лучших для рождественских путешествий свидетельствует о том, что многих привлекает идея традиционного зимнего праздника в сказочном стиле. Данные свидетельствуют также о том, что жители европейских стран больше заинтересованы в том, чтобы остаться в Европе на Рождествонапример, жители некоторых европейских стран, в частности, Австрия, Германия и Кипр, думают о праздновании Рождества в городах Восточной Европы (Прага, Будапешт). Это также говорит о сильной любви европейцев к рождественским традициям и об отсутствии желания отправляться в дальние поездки в это время. Тенденция наслаждаться рождественским духом вблизи своего дома также распространена в Азии.

Однако одним из самых любимых городов для празднования Рождества является Лондон - в это время года он превращается в настоящую зимнюю страну чудес. В Гайд-парке гостей ожидают рождественские украшения, катки, иллюминация, рынки и множество шоу. Также можно наведаться в Ковент-гарденнасладиться иллюминацией в Королевских ботанических садах, прогуляться по Карнаби-стрит, посетить Сомерсет-Хаус и встретиться с Санта-Клаусом.

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