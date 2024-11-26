Где лучше всего праздновать Рождество: список самых комфортных городов для путешествия

Рейтинг городов для празднования Рождества :

Присутствие европейских городов в рейтинге лучших для рождественских путешествий свидетельствует о том, что многих привлекает идея традиционного зимнего праздника в сказочном стиле. Данные свидетельствуют также о том, что жители европейских стран больше заинтересованы в том, чтобы остаться в Европе на Рождество, например, жители некоторых европейских стран, в частности, Австрия, Германия и Кипр, думают о праздновании Рождества в городах Восточной Европы (Прага, Будапешт). Это также говорит о сильной любви европейцев к рождественским традициям и об отсутствии желания отправляться в дальние поездки в это время. Тенденция наслаждаться рождественским духом вблизи своего дома также распространена в Азии.