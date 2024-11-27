ВИДЕО «По скидочке что-нибудь купить»: действительно ли «черная пятница» в Эстонии популярнее, чем в США?

Сама реклама очень привлекает и мы бежим покупать что-нибудь, так сказать, клюем на это. У нас в Эстонии это популярно, да.

Олеся и Любовь. Фото: Скриншот из видео.

Наталья

Нет, я не жду «черную пятницу» вообще, потому что считаю, что это такая игра. Для того, чтобы побольше людей пришло в магазин и купили больше товаров. На скидки я не ведусь. Сначала важно посмотреть на первоначальную цену. Мне кажется, что сетевые магазины частенько заведомо повышают цену, чтобы в «черную пятницу» продать товар по обычной цене, даже учитывая скидку.

Наталья. Фото: Скриншот из видео.

Скидки в « черную пятницу » вызывают в Эстонии ажиотаж ?

Мы обратились к специалисту в сфере маркетинга, преподавателю университета Mainor Татьяне Мороз, чтобы узнать, так ли «черная пятница» популярна в нашей стране, как на Западе.

По словам Мороз, в Эстонии, как и во многих других странах Европы, популярность «черной пятницы» растет, но эффект от скидок в этот период не всегда столь значительный, как в США или Западных странах.

«Рекламные акции и скидки действительно проводятся круглый год, что делает "черную пятницу" менее уникальной. Однако, именно в этот день многие ожидают увидеть более крупные и редкие скидки на высококачественные и дорогие товары, которые в течение года могут не сильно уценяться. Это особенно касается электроники, бытовой техники и брендовой одежды», - объясняет эксперт-маркетолог.

Татьяна Мороз отмечает, что некоторые эстонские покупатели относятся с осторожностью к «искусственным» скидкам. «Товары перед акцией могут искусственно завышаться в цене, чтобы потом создать видимость большой скидки. Поэтому многие предпочитают сравнивать цены заранее и готовиться к "черной пятнице" заблаговременно», - поясняет она.

По мнению эксперта, можно уверенно сказать, что в Эстонии «черная пятница» не достигает уровня ажиотажа, который можно наблюдать в странах, таких как США или Великобритания. Это объясняется более сдержанной культурой потребления. Эстонские покупатели часто более рациональны и менее склонны к импульсивным покупкам, чем, скажем, американцы.