«Черная пятница» не за горами, а значит совсем скоро многие жители Эстонии достанут свои кошельки, чтобы купить товары различной необходимости. Портал Limon.ee узнал, вызывают ли ажиотаж у жителей столицы столь большие скидки и ждут ли они этот день с нетерпением.
ВИДЕО ⟩ «По скидочке что-нибудь купить»: действительно ли «черная пятница» в Эстонии популярнее, чем в США?
Анастасия
Цены очень высокие, поэтому «черную пятницу», конечно же, ждем с нетерпением. Заранее ищем и выбираем товары, такие как косметика, детские товары, игрушки, одежда, ну и техника.
Честно говоря, мне очень не хватает рекламы. Хотелось бы побольше видеть, что именно предлагают интернет-магазины и с какой скидкой. «Черная пятница» очень привлекает, потому что ежедневные скидки не такие большие. Это не минус 40 или 60 процентов.
Анжелика
Стараюсь сократить свое потребление, поэтому я скорее не жду «черную пятницу», нежели жду. Мне кажется, что многие люди неправильно распоряжаются своими финансами и в целом большинство вещей им не особо нужно.
Я маркетолог, а также предприниматель, поэтому понимаю как работает ценообразование. Если на продукт сходу скидка в 60 процентов, то есть два варианта: первоначальная цена слишком высокая, либо предприниматель хочет работать в убыток себе, что значит, что его продукт плохой и его не покупают.
На сколько «черная пятница» успешна? Успех абстрактно оценить сложно, я бы сказала, что мы можем измерить это разными индикаторами. Измерить продажи в течение квартала, измерить продажи конкретного продукта. Думаю, что как и любой маркетинговый инструмент, увеличивает количество продаж, а на какой процент и на какой товар - надо разбирать детально.
Олеся и Любовь
Да, «черная пятница» привлекает. Почему нет? Пойти по скидочке что-нибудь купить. В основном покупаем технику, одежду или же от Dormeo что-нибудь, матрац.
Сама реклама очень привлекает и мы бежим покупать что-нибудь, так сказать, клюем на это. У нас в Эстонии это популярно, да.
Наталья
Нет, я не жду «черную пятницу» вообще, потому что считаю, что это такая игра. Для того, чтобы побольше людей пришло в магазин и купили больше товаров. На скидки я не ведусь. Сначала важно посмотреть на первоначальную цену. Мне кажется, что сетевые магазины частенько заведомо повышают цену, чтобы в «черную пятницу» продать товар по обычной цене, даже учитывая скидку.
Скидки в «черную пятницу» вызывают в Эстонии ажиотаж?
Мы обратились к специалисту в сфере маркетинга, преподавателю университета Mainor Татьяне Мороз, чтобы узнать, так ли «черная пятница» популярна в нашей стране, как на Западе.
По словам Мороз, в Эстонии, как и во многих других странах Европы, популярность «черной пятницы» растет, но эффект от скидок в этот период не всегда столь значительный, как в США или Западных странах.
«Рекламные акции и скидки действительно проводятся круглый год, что делает "черную пятницу" менее уникальной. Однако, именно в этот день многие ожидают увидеть более крупные и редкие скидки на высококачественные и дорогие товары, которые в течение года могут не сильно уценяться. Это особенно касается электроники, бытовой техники и брендовой одежды», - объясняет эксперт-маркетолог.
Татьяна Мороз отмечает, что некоторые эстонские покупатели относятся с осторожностью к «искусственным» скидкам. «Товары перед акцией могут искусственно завышаться в цене, чтобы потом создать видимость большой скидки. Поэтому многие предпочитают сравнивать цены заранее и готовиться к "черной пятнице" заблаговременно», - поясняет она.
По мнению эксперта, можно уверенно сказать, что в Эстонии «черная пятница» не достигает уровня ажиотажа, который можно наблюдать в странах, таких как США или Великобритания. Это объясняется более сдержанной культурой потребления. Эстонские покупатели часто более рациональны и менее склонны к импульсивным покупкам, чем, скажем, американцы.