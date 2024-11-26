ФОТО Бывшая первая ракетка Эстонии Аннетт Контавейт впервые отвезла сына за границу

«Леон предпочитает отдыхать в Испании», - пишет Анетт Контавейт на своей странице в Instagram о первой заграничной поездки ее сына.

О рождении первенца Контавейт и ее спутник жизни Брент Леписту объявили в середине сентября. «Первая неделя с нашим Леоном Энзо Леписту. Так много любви!» - написала Контавейт в подписи к фотографии, опубликованной в Instagram.

Пара объявила о грядущем пополнении в мае. «Новый член семьи на подходе», - написала тогда Анетт на своей странице в Instagram, впервые показав публике свой округлившийся живот.

С начала марта 2022 года ходили слухи, что сердце Анетт Контавейт покорил капитан FCI Levadia Брент Леписту. В апреле того же года Контавейт и ее возлюбленный-футболист подтвердили, что они пара.

В июле прошлого года первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт объявила о завершении профессиональной карьеры из-за болей в спине. С тех пор в своем аккаунте в Instagram она делится множеством снимков из путешествий, сделанных во время отпуска в разных уголках мира.