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Украден любимец семьи: «К сожалению, утром пришлось объяснить детям, почему нашего Кики больше нет!»

Перевод: Влада Лаевалинд
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Фото статьи
Фото: Kerly, erakogu

Ночью 25 ноября в деревне Ласила в волости Раквере произошла необычная кража: воры забрали из двора одной семьи рождественское украшение в виде оленя. «К сожалению, у нас нет видеонаблюдения, но теперь точно установим», - говорит мать семейства Керли.

В просторах Facebook Керли делится печальной историей о том, как в ночь на вторник произошла необычная кража.

Любимое украшение семьиолень по имени Кикибыло украдено. Хотя животное ненастоящее, оно уже второй зимний сезон является незаменимым другом в их семье. «Жаль, потому что это украшение было предназначено именно для наших детей», - пишет женщина с грустью в посте в социальных сетях, добавив, что имя Кики этому оленю дали дети.

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