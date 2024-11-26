Украден любимец семьи: «К сожалению, утром пришлось объяснить детям, почему нашего Кики больше нет!»

Любимое украшение семьи - олень по имени Кики - было украдено. Хотя животное ненастоящее, оно уже второй зимний сезон является незаменимым другом в их семье. «Жаль, потому что это украшение было предназначено именно для наших детей», - пишет женщина с грустью в посте в социальных сетях, добавив, что имя Кики этому оленю дали дети.