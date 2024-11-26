Украден любимец семьи: «К сожалению, утром пришлось объяснить детям, почему нашего Кики больше нет!»

Ночью 25 ноября в деревне Ласила в волости Раквере произошла необычная кража: воры забрали из двора одной семьи рождественское украшение в виде оленя. «К сожалению, у нас нет видеонаблюдения, но теперь точно установим», - говорит мать семейства Керли.
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Ночью 25 ноября в деревне Ласила в волости Раквере произошла необычная кража: воры забрали из двора одной семьи рождественское украшение в виде оленя. «К сожалению, у нас нет видеонаблюдения, но теперь точно установим», - говорит мать семейства Керли.
В просторах Facebook Керли делится печальной историей о том, как в ночь на вторник произошла необычная кража.