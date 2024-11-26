77-летний Элтон Джон частично потерял зрение: «Не могу ничего читать, смотреть»

Элтон Джон признается, что вообще ничего не видит на правый глаз, с левым ситуация немного лучше.

«Я, к сожалению, потерял зрение на правый глаз в июле, потому что у меня была инфекция. Прошло четыре месяца, как я не могу видеть. С левым глазом ситуация не лучше», - рассказал артист, передает Independent.

Элтон Джон признается, что есть надежда на выздоровление и что его зрение вернется. Однако пока что он не может полноценно работать и создавать музыку. Певец признается, что не может ни что-нибудь прочесть, ни что-то посмотреть.

«Есть надежда, что все будет хорошо. Я могу сделать что-то подобное (дать интервью - прим.ред.), но пойти в студию и записать что-то, я не знаю... Я ничего не вижу. Я не могу ничего читать, я не могу нечего смотреть», - признался исполнитель.