ОПЯТЬ ДРУЗЬЯ «Предоставил нам временное жилье!» Виолончелистка Сильвия Ильвес помирилась с бывшим ухажером

На презентации своей автобиографической книги виолончелистка Сильвия Ильвес дала эксклюзивное интервью порталу Elu24, где рассказала, что их пути с бывшим спутником и очень хорошим другом Кристо Пухмом разошлись. Однако на сегодняшний день они снова начали общаться. «Сегодня в 12:00 я отдаю ключи и до воскресенья буду, так сказать, бездомной», - говорит Ильвес, добавив, что очень рада, что Кристо предлагает ей помощь в это непростое время.