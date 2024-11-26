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«Под каким элементом таблицы Менделеева он?» Бывший депутат Рийгикогу публично оскорбил судью на телешоу

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Фото статьи
Фото: TV3/Kollaaž

В воскресенье, 24 ноября, на канале TV3 вышла передача Su nägu kõlab tuttavalt (пер. - твой голос звучит знакомо), где Михкель Рауд и Мярт Аванди вступили в словесную перепалку. Бывший член Рийгикогу и музыкант после комментариев Аванди о его выступлении начал язвительно шутить по поводу наркотической зависимости актера.

Михкель Рауд, ставший известным благодаря группе Mr. Lawrence, на шоу Su nägu kõlab tuttavalt (пер. - твой голос звучит знакомо) пародировал Джимми Сомервилля. Он исполнил песню You Make Me Feel (Mighty Real).

После выступления судья Мярт Аванди отметил, что номер был явно мощным, с ярким началом, но он не до конца понял задуманное: «Когда началась песня, мне показалось, что тебя будто пронзило электрическим током».

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