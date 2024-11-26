В Сети появились слухи о помолвке Леонардо Ди Каприо

Новость о том, что 50-летний актер после долгих лет отношений с целой чередой молодых красавиц - в основном с моделями, возможно, готов пойти к алтарю, шокировала поклонников. Разговоры о помолвке разгорелись из-за электронного письма, отправленного в блог сплетен DeuxMoi, намекнувшее на возможную помолвку Леонардо и Виттории. «Готов ли Лео остепениться в 50 лет?» - написал один из поклонников, разделяя сомнения многих.

Итальянская модель Виттория Черетти. Фото: ETIENNE LAURENT

Журналисты издания отправили письмо представителям звезды «Титаника» с просьбой прокомментировать ситуацию, но пока ответа не получили. Это не первый случай, когда распространяются слухи о помолвке пары.

Впервые о романе Лео и Виттории заговорили летом 2023 года. Ди Каприо, известный своим правилом «25 и младше» в вопросах личной жизни, шокировал поклонников сообщениями о своих отношениях с Черетти. В июне ей исполнилось 26, что сделало ее «аномалией» в обычной схеме знакомств Ди Каприо.

Leonardo DiCaprio and model Vittoria Ceretti are rumored to be engaged. pic.twitter.com/wa7I5vOOO4 — Cinema Solace (@SolaceCinema) November 25, 2024

В начале этого лета впервые пошли разговоры о помолвке пары после того, как модель была замечена с бриллиантовым кольцом в форме сердца на безымянном пальце левой руки. Тогда инсайдеры быстро попытались пресечь слухи, заявив, что кольцо находилось у Виттории с 2022 года, задолго до ее знакомства с актером. Кроме того, источник, близкий к Леонардо подтвердил, что он не дарил кольцо Черетти.

Фанаты, которые следят за личной жизнью Ди Каприо в течение многих лет, не могут поверить, что он мог остепениться с кем-то старше 25. «Боюсь, он разведется с ней до того, как ей исполнится 30», - пошутил один из пользователей X, имея в виду прошлые отношения Ди Каприо, которые обычно заканчивались к тому времени, когда его партнерши приближались к тридцатилетнему возрасту.