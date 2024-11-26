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ГАЛЕРЕЯ Смотрите, кто успел сфотографироваться в фотодоме на рождественской ярмарке в Таллинне

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Фото статьи
Фото: Tristan Taal

В воскресенье у всех желающих была возможность сфотографироваться в фотодоме на Ратушной площади. Смотрите галерею!

На рождественской ярмарке в старом городе Таллина установлена чудесная фотозона, где на фоне украшений бренда интерьера ShiShi все желающие могут сделать памятные снимки.

Посмотрите в галерее, кто уже успел запечатлеть себя в рождественской сказке в воскресенье!

Фотозона открыта с пятницы по воскресенье, а съемка для посетителей абсолютно бесплатна.

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