В понедельник в социальных сетях начал распространяться рисунок, на котором изображены взрослые и дети с сердитыми лицами. Картинка сопровождается текстом, что именно так искусственный интеллект видит обычную эстонскую семью, которая в основном состоит из мужчин, среди которых есть одна девочка.
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«ЭСТОНСКАЯ ГОТИКА» ⟩ Создавая изображение обычной эстонской семьи, искусственный интеллект подражает известному художнику?
Самые наблюдательные заметили сходство с картиной американского художника XX века Гранта Вуда (1891-1942) под названием «Американская готика» (American Gothic - прим.ред.), на которой изображены довольно суровый мужчина и женщина перед домом. В руках мужчина держит вилы.