«ЭСТОНСКАЯ ГОТИКА» Создавая изображение обычной эстонской семьи, искусственный интеллект подражает известному художнику?

В понедельник в социальных сетях начал распространяться рисунок, на котором изображены взрослые и дети с сердитыми лицами. Картинка сопровождается текстом, что именно так искусственный интеллект видит обычную эстонскую семью, которая в основном состоит из мужчин, среди которых есть одна девочка.