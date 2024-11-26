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«ЭСТОНСКАЯ ГОТИКА» Создавая изображение обычной эстонской семьи, искусственный интеллект подражает известному художнику?

Перевод: Влада Лаевалинд
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В Facebook распространяется изображение, созданное искусственным интеллектом, на котором якобы изображена типичная эстонская семья.
В Facebook распространяется изображение, созданное искусственным интеллектом, на котором якобы изображена типичная эстонская семья. Фото: Facebook/ kuvatõmmis

В понедельник в социальных сетях начал распространяться рисунок, на котором изображены взрослые и дети с сердитыми лицами. Картинка сопровождается текстом, что именно так искусственный интеллект видит обычную эстонскую семью, которая в основном состоит из мужчин, среди которых есть одна девочка.

Самые наблюдательные заметили сходство с картиной американского художника XX века Гранта Вуда (1891-1942) под названием «Американская готика» (American Gothic - прим.ред.), на которой изображены довольно суровый мужчина и женщина перед домом. В руках мужчина держит вилы.

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