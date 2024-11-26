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Инсайдер сообщил, что принц Гарри и Меган Маркл «официально на грани разрыва»

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Меган Маркл и принц Гарри.
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: RAUL ARBOLEDA

Что на самом деле происходит между принцем Гарри и Меган Маркл знают только они сами. Ну и еще несколько инсайдеров, охотно рассказавших изданию RadarOnline, что уже несколько месяцев не появляющиеся на публике вдвоем герцоги Сассекские «официально на грани развода».

По словам близкого к королевской семье источника, бесчисленное количество штормов, которые пришлось пережить Меган и Гарри в связи с бесконечными публичными скандалами и враждой с Карлом III, сделали свое дело. «Для пары, которая была неразлучна с тех пор, как поженилась в 2018 году, это шок. Похоже, они идут разными путями», - высказался собеседник издания, подчеркивая, что этому браку осталось недолго.

Более того, по сообщениям некоторых очевидцев, не так давно рядом с домом Гарри и Меган в Монтесито было замечено несколько грузовиков, занимающихся перевозками. А это не что иное, как знак - перемены действительно происходят.

Напоследок инсайдер добавил, что Гарри всегда ненавидел голливудский образ жизни. И сейчас, когда он вышел из тени Меган, может уверенно выстраивать план по примирению с семьей. Сама Маркл крайне уязвлена: она так любит быть в центре внимания, что смириться с тем, что Гарри сейчас на первом плане, оказалось слишком трудно.

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