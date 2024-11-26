ВИДЕО Жена Джо Байдена довела мужа до слез на публике

82-летний президент США Джо Байден не смог сдержать слез во время выступления своей жены Джилл на прощальном ужине, устроенном первой парой Америки на Южной лужайке Белого дома для сторонников и спонсоров Демократической партии.

Спустя несколько дней после приема в сеть попали кадры мероприятия, где политик вытирает слезы после слов его супруги. Как пишет Radar Online, его растрогало, что Джилл назвала мужа « героем», подчеркнув десятилетия его государственной службы.

«То, что я наблюдала за тобой более 40 лет, – это нечто необыкновенное… Джо, то, что ты сделал за последние четыре года, захватывает дух», - сказала первая леди, пока Байден вытирал слезу со щеки.

После того как Байден достал из кармана салфетку, а Джилл подняла бокал и произнесла тост: «Мой муж и герой Джо Байден». После этого супруги поцеловались, прежде чем покинуть трибуну.

В своей речи глава Белого дома поблагодарил тех, кто поддерживал его, подчеркнул достижения администрации и назвал свое пребывание на посту президента «честью всей своей жизни.

Он похвалил свою жену: «Я следовал высокому стандарту, потому что у меня не было выбора. Я муж Джилл Байден. Это звание, которым я горжусь больше всего. Джилл - опора нашей семьи и одна из лучших первых леди в истории».

Окончательно свой пост Байден покинет 20 января 2025 года, когда передаст президентство избранному президенту-республиканцу Дональду Трампу.

Среди присутствующих на вечеринке не было Камалы Харрис, которая баллотировалась от Демократической партии на главный пост страны.