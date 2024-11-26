Что пошло не так? Томми Кэш отменил первый концерт своего тура

Эстонский рэпер Томми Кэш в начале октября объявил, что отправляется в тур из десяти концертов, который начнется 25 ноября в Лондоне и завершится 17 декабря в Нью-Йорке. Однако тур, проходящий в крупных городах Европы и Америки, начался с неприятностей.

В день первого концерта тура, 25 ноября, Томми Кэш сообщил на своей странице в социальных сетях, что не сможет вовремя добраться до Лондона.

«Со вчерашнего дня из-за плохой погоды мы провели 15 часов в аэропорту, и мы не прилететь вовремя, чтобы успеть на сегодняшнее шоу», - сообщил рэпер в своих Instagram-сторис. Томми Кэш отметил, что из-за действующих в Англии правил у них нет возможности перенести концерт на другую дату.

«Шоу отменено, и мы работаем над тем, чтобы найти новую дату. Я так зол», - добавил рэпер.

В ноябре Томми Кэш был особенно активен. На прошлой неделе рэпер выпустил новый мини-альбом, а в начале месяца стало известно о его участии в конкурсе Eesti Laul-2025.

Песня, с которой Томми Кэш удивит публику на Eesti Laul, станет известна 6 декабря, когда будут обнародованы все 15 композиций, отобранных жюри для финала. У зрителей будет возможность отправить в финал еще одну песню, выбранную из всех представленных на конкурс, но не прошедших отбор жюри.