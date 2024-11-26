Спустя 51 год врачи раскрыли причину загадочной смерти легендарного Брюса Ли

Спустя 51 год после смерти кинодеятеля врачи заявили, что причиной смерти мастера боевых искусств, вопреки традиционным версиям, стала вода, а не обезболивающий препарат или заказ мафии.

Как пишет со ссылкой издание Clinical Kidney Journal на мнение команды исследователя мадридского института Присциллы Вильявалсо, на это указывают результаты вскрытия. Проанализировав их, группа исследователей выявила редкую болезнь, от которой страдал Брюс Ли.

Речь идет о гипонатриемии: это заболевание не позволяет почкам выводить из организма избыток воды. Медики считают, что смерть актера, наступившая 20 июня 1973 года, была вызвана обилием жидкости в его голове.

Все конспирологические гипотезы, которые существовали до сих пор, ученые опровергают. По их мнению, Брюса Ли не убивали неизвестные гангстеры или таблетка от головной боли.

При этом, издание указывает, что сам Ли признавался в интервью в том, что пьет много воды, потому что она является источником его вдохновения.