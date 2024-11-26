«И вот, наш супер стильный дом в Кадриорге выставлен на продажу», - сообщает певица и телеведущая Кети Уйбомяги в своем Instagram. Эксклюзивная квартира расположена на улице Крейцвальди в здании с уникальной архитектурой.
Известная телеведущая выставила свою квартиру на продажу: даже маклер спросил несколько раз не шутим ли мы
Кети Уйбомяги, которая скоро станет мамой, выставила вместе со своим спутнииком на продажу свою прекрасную квартиру в Кадриорге.
«Наш супер стильный дом в Кадриорге теперь продается. Последние месяцы мы много трудились, чтобы подготовить квартиру к передаче ключей новому владельцу», - написала Уйбомяги в своем посте на Facebook.
«Такую квартиру просто так на рынке не найдешь. Даже маклер несколько раз спросил, не шутим ли мы с этой продажей», - добавляет она.
Светлая четырехкомнатная квартира с большой террасой расположена в историческом отреставрированном доме. В ванной комнате из мрамора есть душ, паровая сауна и ванна. Общая площадь квартиры составляет 127,3 квадратных метра.
За стильную и роскошную квартиру придется заплатить 699 000 евро.
Просторная квартира на улице Крейцвальди продается со всей мебелью, поэтому новый владелец сможет сразу въехать.
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