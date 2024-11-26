В Финляндии курсы и тренировки, которые готовят к действиям в условиях войны, становятся все более популярными среди женщин. Это связано с тем, что угроза войны сейчас воспринимается реальнее, чем прежде, после того, как Россия 24 февраля 2022 года начала войну в Украине, которая продолжается до сих пор.
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Жительницы Финляндии готовятся к войне: раньше мы не воспринимали это как реальную угрозу
Информационный портал Eestinen взял интервью у участниц курсов, организованных союзом по подготовке женщин к чрезвычайным ситуациям Naisten Valmiusliitto, которые проходили недалеко от Коккола в Лохтая, Западная Финляндия. Женщины признались, что раньше не верили, что Россия может напасть на другую страну, но теперь угроза стала реальной и для Финляндии.