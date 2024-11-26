Жительницы Финляндии готовятся к войне: раньше мы не воспринимали это как реальную угрозу

В Финляндии курсы и тренировки, которые готовят к действиям в условиях войны, становятся все более популярными среди женщин. Это связано с тем, что угроза войны сейчас воспринимается реальнее, чем прежде, после того, как Россия 24 февраля 2022 года начала войну в Украине, которая продолжается до сих пор.