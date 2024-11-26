Вера Брежнева рассказала о разводе с Константином Меладзе и новом романе

42-летняя Брежнева призналась, что после расставания с Константином Меладзе ей казалось, что ее личная жизнь закончена. Она думала, что больше никого не встретит и что 40 лет - уже поздно для новых отношений. И совсем не ожидала, что сможет снова влюбиться: «Когда разводилась, то я думала, что все, мне 40, я больше никого не встречу, я никому не буду нужна, я слишком стара для отношений».

Она отметила, что со временем поняла, что это не так. «Хочу сказать всем, кто проходит развод или просто расставание после долгих лет - это сразу не идти в новые отношения. Нужно, чтобы прошло время. Дать себе время прийти в себя. Неважно, кто был инициатором разрыва - для двух сторон это все равно процесс. Я рада, что в этот сложный этап максимально себе помогла. Могу сказать, что в 40 лет развод - это не конец жизни».

«Я влюблена. Сейчас я очень счастлива. Я не тороплюсь замуж, потому что у меня уже был этот опыт. Для заключения брака важно действительно хорошо узнать друг друга», - поделилась певица подробностями своей личной жизни.

Вера Брежнева и композитор Константин Меладзе состояли в браке восемь лет. Они тайно поженились в 2015 году, а их роман начался, когда оба еще были в браке: Меладзе был женат на Яне Сумм, а Брежнева - замужем за бизнесменом Михаилом Киперманом. За отношения с Меладзе певицу часто критиковали: в сети ее называли разлучницей.

Осенью 2023 года пара объявила о расставании, но не стала раскрывать подробности. Интересно, что вскоре после этого Константин выпустил песню, в которой намекнул на Брежневу, а под анонсом композиции в Instagram Вера оставила эмодзи сердца, а позже опубликовала у себя в профиле совместную фотографию.