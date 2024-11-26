В Тарту пропавший кот вернулся домой: «Взяла на руки и сразу почувствовала, какой он легкий»

Семья, живущая в сельской местности недалеко от Тарту, 12 ноября привезла своего кота в ветеринарную клинику на улице Мыйзавахе. Однако, возвращаясь из клиники, кот сумел выбраться из переноски. Родственники искали своего любимца каждый день в районе клиники и уже начали терять надежду.

«Сообщения поступали, мы много раз ездили из деревни в город, но пока безрезультатно», - рассказывала хозяйка кота в прошлую пятницу.

«Дети только что ходили к дому номер 14 на улице Мыйзавахе, так как нам сообщили, что кот сидит под балконом, но его там не оказалось», - добавила она.

Момо. Фото: Erakogu

«Момо полностью белый, но у него на спине есть одно черное пятно. Мы каждый день искали его всей семьей - и днем, и вечером, когда в городе тихо», - поделилась мать семейства Рийт.

Несмотря на все усилия, им самим не удалось найти кота. Его обнаружили дети другой семьи.«Маленькие дети одного мужчины заметили Момо и сказали отцу: «Посмотри, какой красивый кот! Давай возьмем себе». Мужчина узнал кота по черному пятну на спине», - рассказывает Рийт порталу Elu24.

Момо. Фото: Erakogu

«Мужчина долго искал объявление о пропаже кота в социальных сетях и в итоге нашел его. Он сидел с котом в подъезде многоквартирного дома и ждал, пока мы приедем из деревни в город. И это действительно был наш Момо! Такой же красивый белый и совершенно здоровый. Внешне даже не скажешь, что он почти две недели голодал. Но, когда взяла его на руки, сразу почувствовала, какой он легкий», - рассказывает хозяйка.

Момо вернулся домой. Фото: Erakogu