Девушка выбросила 660 миллионов евро своего бывшего парня

Британка Халфина Эдди-Эванс призналась, что стала той, кто выбросил жесткий диск с 8000 биткоинов своего уже бывшего парня Джеймса Хауэллcа. По ее словам, она отнесла жесткий диск на свалку в Уэльсе, но утверждает, что сделала это по его просьбе.

Хауэллc утверждает, что сам добывал биткоины в 2009 году, а затем забыл об этом. Но после того, как он обнаружил, что 8000 монет теперь стоят около 660 млн евро, он борется за право исследовать свалку, которой управляет городской совет Ньюпорта.

Халфина сказала: «Я надеюсь, он его найдет. Не то чтобы мне нужна была хоть копейка из его денег, но это заставит его замолчать!»

По ее словам, бесценный жесткий диск оказался в мусоре, но Джеймс сам попросил ее об этом.

«Да, я выбрасывала его мусор, он меня об этом просил. Компьютерная запчасть была выброшена в черный мешок вместе с другими ненужными вещами, и он умолял меня забрать ее, говоря: "Здесь есть мешок с мусором, который нужно отвезти на свалку". Я понятия не имела, что в нем, но я неохотно оставила его на местной свалке по пути домой после поездки в школу. Я думал, что это его проблема, но я сделала это, чтобы помочь. Я не виновата, что он потерял свои деньги, но я надеюсь он их найдет», - рассказала женщина.

Джеймс Хауэллc пообещал подать в суд на городской совет Ньюпорта в Уэльсе в своей последней попытке найти «ключ» к биткоин-джекпоту.

Этот цифровой ключ находится на жестком диске ноутбука, который, по его мнению, в настоящее время захоронен где-то среди 110 000 тонн мусора на близлежащей свалке, теперь покрытой травой.

Потерянное состояние по сегодняшним ценам составляет 660 миллионов евро в его биткоинах, и он пообещал пожертвовать десять процентов от выручки обратно в местный регион - достаточно, чтобы превратить Ньюпорт в «Дубай или Лас-Вегас Великобритании».