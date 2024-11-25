Шеф-повар Гордон Рамзи раскрыл блюдо, которое никогда не заказал бы в ресторане

В интервью изданию Town and Country Рамзи рассказал, что суп дня, который можно найти в меню многих заведений, - это то, что он точно не заказал бы. По его словам, его часто готовят для того, чтобы использовать остатки ингредиентов с предыдущего дня. «Прежде чем заказать суп дня, спросите, что было в меню вчера. Иногда блюдо настоящего дня может быть больше похоже на суп из вчерашних остатков», - пошутил Рамзи.

Местные рекомендации - ключ к нахождению лучших блюд

Рамзи советует обращаться напрямую к официантам. Большинство официантов хорошо знакомы с меню и могут порекомендовать как специальные блюда шеф-повара, так и самые любимые блюда посетителей. «Все зависит от ресторана, но официанты, как правило, пробуют большинство блюд из меню и могут рассказать, что шеф-повар недавно добавил, или что местные жители любят больше всего», - отметил Рамзи, добавив, что от них можно получить отличные рекомендации.

Красные флаги, на которые стоит обращать внимание в ресторане

Рамзи также поделился своими наблюдениями о том, чего стоит избегать в ресторане. Он предостерег людей от заведений, которые рекламируют себя как «лучшие в мире» или «самые знаменитые».

Еще один значительный тревожный сигнал - слишком длинный список специальных предложений. По словам Рамзи, специальные предложения перестают быть «специальными», если их целый список. «Цель специальных предложений - продать их за вечер. Если их десять, значит, там нет ничего особенного», - признался Рамзи, передает The Express.