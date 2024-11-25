После замужества и рождения ребенка Линдси, которая прославилась своими скандальными выходками, остепенилась и превратилась в роскошную женщину, пишет Фокус.
Врач-косметолог прокомментировал кардинальное изменение лица Линдси Лохан
38-летняя американская актриса, певица и дизайнер одежды Линдси Лохан недавно поразила публику своим преображением. Знаменитость, которая прославилась своими скандальными выходками в юности и проблемами с алкоголем, сегодня выглядит роскошной, а коже ее лица буквально светится здоровьем и свежестью. Доктор Джонни Беттеридж, основатель лондонской клиники JB Aesthetics, имеющий опыт работы в области неотложной медицины, интенсивной терапии и анестезиологии, у себя в Instagram порассуждал, какие косметические процедуры и пластические операции перенесла актриса, чтобы выглядеть так, как сейчас.
Косметолог считает, что на свое преображение Линдси потратила до 300 тысяч долларов. Среди операций, которые мола сделать Лохан, он назвал подтяжку лица, пластику верхних век, ринопластику и хирургическую подтяжку бровей.
Беттеридж также не исключает, что на счету Линдси – ботокс, подтяжка губ, филлеры для губ, виниры, лазерная шлифовка и процедуры по уходу за кожей под руководством дерматолога.
«И стоимость этого, если объединить все вместе, составит от 200 до 300 тысяч долларов», – говорит доктор.
В свою очередь актриса в одном из недавних интервью рассказала, что главный секрет ее красоты – уход за кожей. При этом она призналась, что в прошлом баловалась «лазером, Morpheus и IPL».
Сейчас над ее образами для красных дорожек работают Роб Зангарди и Мариэль Хээнн, которые сотрудничают и с Дженнифер Лопес.
Актриса, которая 16 месяцев назад родила сына, понемногу возвращается в профессию. Она занята продвижением рождественского фильма «Наш маленький секрет», который выйдет на стриминговом сервисе 27 ноября. В нем режиссер Стивен Херек рассказывает историю двух бывших, которые враждуют и вынуждены провести Рождество вместе, узнав, что их новые возлюбленные - братья и сестры.
Линдси замужем за дубайским бизнесменом Бадером Шаммасом. Они поженились в 2022 году. В июле 2023 года пара впервые стала родителями. У них родился сын Луай.
Став матерью, актриса призналась: «Это совершенно новый, другой вид любви, который, как вы думали, никогда не почувствуете».