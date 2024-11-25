Евровидение-2025 оказалось под угрозой срыва: будут ли проводить в Швейцарии конкурс

Известно, что в мае следующего года музыкальное соревнование должно состояться в Швейцарии, ведь представитель именно этой страны завоевал первое место в Мальмё. Организаторы уже даже выбрали место проведения шоу – город Базель. Однако Евровидение-2025 оказалось под угрозой срыва.

Дело в том, что ультраконсервативная христианская партия «Федеральный демократический союз Швейцарии» выступила против выделения средств для проведения конкурса и инициировала референдум, чтобы его вообще отменить.

Наконец, 24 ноября состоялось голосование, согласно результатам которого в Базеле таки организуют Евровидение-2025 и все необходимые для шоу мероприятия. Страна выделяет на это почти 40 миллионов долларов, в то же время планирует заработать благодаря конкурсу около 67 миллионов долларов, пишет DW.

К слову, если бы не удалось набрать достаточное количество голосов за проведение Евровидения-2025, то шоу все же состоялось бы, но в значительно меньших масштабах.